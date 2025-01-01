Richterin Barbara Salesch
Folge 1625: Kummer mit der Nummer
44 Min.Ab 12
Marie entgeht nur knapp einer Vergewaltigung, als sie sich spätabends noch Zigaretten am Kiosk holen will. Sie ist sicher, dass ihr Nachbar Werner sie überfallen hat. Schließlich hat er Marie schon mehrfach angemacht, nachdem er erfahren hat, dass sie Telefonsex gegen Bezahlung anbietet.
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Copyrights:© SAT.1