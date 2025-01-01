Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richterin Barbara Salesch

Kummer mit der Nummer

SAT.1Staffel 9Folge 1625
Folge 1625: Kummer mit der Nummer

44 Min.Ab 12

Marie entgeht nur knapp einer Vergewaltigung, als sie sich spätabends noch Zigaretten am Kiosk holen will. Sie ist sicher, dass ihr Nachbar Werner sie überfallen hat. Schließlich hat er Marie schon mehrfach angemacht, nachdem er erfahren hat, dass sie Telefonsex gegen Bezahlung anbietet.

