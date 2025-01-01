Richterin Barbara Salesch
Folge 1637: Das böse Erwachen
44 Min.Ab 12
Im Alkoholrausch soll Peter seinen 17-jährigen Sohn Sebastian mit einem Baseballschläger verprügelt haben, weil Sebastian ihm die Wodkaflasche wegnehmen wollte. Peter kann sich an nichts mehr erinnern. Hat er seinem Sohn tatsächlich den Kiefer zertrümmert, obwohl er Sebastian doch über alles liebt? Und was wollte Sebastians Freund Manuel kurz vor dem Übergriff bei Sebastian?
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
