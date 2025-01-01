Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richterin Barbara Salesch

Sie kommen

SAT.1Staffel 9Folge 1638
Sie kommen

Sie kommenJetzt kostenlos streamen

Richterin Barbara Salesch

Folge 1638: Sie kommen

44 Min.Ab 12

Der 23-jährige Paul badet regelmäßig nackt in einem Brunnen in der Düsseldorfer Innenstadt, um angeblich die Landung von Außerirdischen vorzubereiten. Als seine frühere Lebensgefährtin Anna deswegen die Polizei rufen will, soll Paul ihr mit voller Wucht in den Rücken gesprungen sein. Er bestreitet die Tat, beteuert aber, dass er Nachrichten von Außerirdischen empfängt ...

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richterin Barbara Salesch
SAT.1
Richterin Barbara Salesch

Richterin Barbara Salesch

Alle 14 Staffeln und Folgen