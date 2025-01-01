Richterin Barbara Salesch
Folge 1647: Die letzte Zeugin
44 Min.Ab 12
Als die illegal eingewanderte Afrikanerin Sarah vom Dach eines Hochhauses in den Tod stürzt, hat angeblich niemand gewusst, dass sie sich zuvor Monate lang im Keller des Wohnblocks versteckt hatte. DNA-Spuren an ihrem ganzen Körper führen die Polizei zu dem Studenten Thorsten. Hat er Sarah versteckt und als Gegenleistung zum Sex gezwungen?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richterin Barbara Salesch
Alle 14 Staffeln und Folgen
Genre:Dokusoap, Recht
Produktion:DE, 1999
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1