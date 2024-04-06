Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 161vom 06.04.2024
16 Min.Folge vom 06.04.2024

Es duftet nach Zimt und Zucker. Weihnachten steht vor der Tür, und die Schmatzo Koch-Kids sind in bester Adventstimmung. Da darf eines natürlich nicht fehlen. Richtig! Weihnachtskekse, aber nicht irgendwelche… Die Ergebnisse: Minischaumrollen, Mozartkugeln und gebrannte Mandeln. Ob dieses süße Gebäck auch in der Weihnachtszeit schmeckt? Zusammen mit Luis und Sarah läuft Alex' Weihnachts-Back-Fabrik auf Hochtouren. Die Bastelkids können dem Duft aus der Küche kaum widerstehen. Falls nach dem Naschen aber doch noch Kekse übrig bleiben, haben Simon, Conny, Amos und Lara goldige Keksdosen parat. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

