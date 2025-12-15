Schmatzo: Lachs mal andersJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 408: Schmatzo: Lachs mal anders
16 Min.Folge vom 15.12.2025
Die Fisch-Connaisseure Shahin und Lara bereiten gemeinsam mit Alex einen Lachs zu. Der soll gebeizt und geräuchert werden. Dafür muss ein kleines Feuer und eine ordentliche Portion Rauch her! Dabei gibt es auch eine kleine Mutprobe: frischen Kren kosten. Eines sei verraten: Bei Alex werden die Tränen fließen! Amos, Isabel, Melisa und Marie recyceln zudem alte Jeanshosen. Aus diesen basteln sie fliegende Fische, die sie mit ihrer selbstgebauten Angel fischen können. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
