Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Lachs mal anders

ORF1Staffel 1Folge 408vom 15.12.2025
Schmatzo: Lachs mal anders

Schmatzo: Lachs mal andersJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 408: Schmatzo: Lachs mal anders

16 Min.Folge vom 15.12.2025

Die Fisch-Connaisseure Shahin und Lara bereiten gemeinsam mit Alex einen Lachs zu. Der soll gebeizt und geräuchert werden. Dafür muss ein kleines Feuer und eine ordentliche Portion Rauch her! Dabei gibt es auch eine kleine Mutprobe: frischen Kren kosten. Eines sei verraten: Bei Alex werden die Tränen fließen! Amos, Isabel, Melisa und Marie recyceln zudem alte Jeanshosen. Aus diesen basteln sie fliegende Fische, die sie mit ihrer selbstgebauten Angel fischen können. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen