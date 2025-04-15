Schmatzo
Folge 393: Schmatzo: Avocado
Sie ist grün, wächst auf Bäumen in Südamerika und ist butterweich - die Avocado. Die Koch-Kids sind von der gesunden Super-Frucht wenig beeindruckt. Da muss Alex sein Bestes geben, um die Kinder doch noch zu überzeugen. Wird es ihm gelingen? Die erste Herausforderung lässt nicht lange auf sich warten. Es ist ganz schön schwierig, das Fruchtfleisch aus der Avocado zu bekommen. Doch Alex hat ein paar Tipps und Tricks für die Koch-Kids. Die Teams sind fleißig und schneiden, füllen und würzen die Avocados. Felicitas hat eine matschige Überraschung für Alex - ob er sich darüber freuen wird? Es ist serviert! Philip ist wohl etwas zu hungrig und kostet die gebackene Avocado mit Schale. Jetzt weiß er genau, die Schale ist nur zum Schutz der Avocado gut. Die Koch-Teams sind mit ihren Gerichten zufrieden und besonders Alex' Avocado-Pasta ist sehr beliebt. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
