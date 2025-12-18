Schmatzo: Süßes LieblingssessenJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 409: Schmatzo: Süßes Lieblingssessen
16 Min.Folge vom 18.12.2025
Alex und die Kinder haben Lust auf Süßes und entscheiden sich gleich für drei leckere Nachspeisen: Salzburger Nockerl, Mohnnudeln und Powidltascherl. Moritz kämpft gegen die Kartoffelpresse an, und David beweist sich als wahres Naturtalent im Formen von Nudeln. Welche Süßspeise wird den Kindern am besten schmecken? Amos passiert ein Missgeschick beim Tisch decken! Ein Porzellanteller fällt auf den Boden und zerbricht. Doch Alex hat eine Idee ihn wiederzuverwerten. Anouk, Amos, Lara und Lilly basteln daraus einen Mosaikuntersetzer. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
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