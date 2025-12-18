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Schmatzo

Schmatzo: Süßes Lieblingssessen

ORF1Staffel 1Folge 409vom 18.12.2025
Schmatzo: Süßes Lieblingssessen

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Schmatzo

Folge 409: Schmatzo: Süßes Lieblingssessen

16 Min.Folge vom 18.12.2025

Alex und die Kinder haben Lust auf Süßes und entscheiden sich gleich für drei leckere Nachspeisen: Salzburger Nockerl, Mohnnudeln und Powidltascherl. Moritz kämpft gegen die Kartoffelpresse an, und David beweist sich als wahres Naturtalent im Formen von Nudeln. Welche Süßspeise wird den Kindern am besten schmecken? Amos passiert ein Missgeschick beim Tisch decken! Ein Porzellanteller fällt auf den Boden und zerbricht. Doch Alex hat eine Idee ihn wiederzuverwerten. Anouk, Amos, Lara und Lilly basteln daraus einen Mosaikuntersetzer. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

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