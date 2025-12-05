Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 406vom 05.12.2025
20 Min.Folge vom 05.12.2025

Was passiert, wenn man harte Semmeln reibt? Es bröselt und bröselt und bröselt. Genau diese Semmelbrösel werden aber diesmal dringend benötigt! Denn sie sind neben Ei und Mehl die Grundlage zum Panieren. Goldbraune Mini-Cordon Bleus brutzeln bei David und Fiona in der Schmatzo-Küche. Die beiden sind dem Panier-Wahnsinn völlig verfallen und machen vor nichts Halt. Alex hat allerdings noch eine süße Überraschung namens Churros geplant. Noemi mit gelben Haaren. Am Basteltisch bei Hannah, Lara, Antonia und Noemi ist alles möglich. Mit der Pop-Art-Technik peppen sie ihre Porträtbilder verrückt auf. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
