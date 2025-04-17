Schmatzo
Folge 395: Schmatzo: Mais
Die Koch-Kids sind schockiert über das heutige Schmatzo Thema: Sie sollen mit dem Lieblingsfutter der Schweine kochen? An Mais haben die Kinder dabei allerdings nicht gedacht. Alle sind begeistert! Auf dem Menüplan stehen salzige und süße Mais-Gerichte. Team Blau probiert fleißig die Zutaten und Team Rot passiert ein kleines Missgeschick. Auch bei Team Gelb läuft nicht alles nach Plan. Gelingt es den Schmatzo-Köchen alle Gerichte fertig zu kochen? Die Schmatzo-Köche können stolz auf sich sein! Alle Kinder probieren und genießen die Mais-Gerichte. Das Thema Mais konnte bei den Kindern punkten. Schweinefutter kann also doch gut schmecken! Bildquelle: ORF/René Rothkopf
