Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Vietnamesische Frühlingsrollen

ORF1Staffel 1Folge 407vom 06.12.2025
Schmatzo: Vietnamesische Frühlingsrollen

Schmatzo: Vietnamesische FrühlingsrollenJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 407: Schmatzo: Vietnamesische Frühlingsrollen

15 Min.Folge vom 06.12.2025

Alex macht es den Schmatzo Kids diesmal gar nicht leicht, denn er stellt das heutige Gericht pantomimisch dar. Seine Vorführung ist eher rätselhaft. Aber schließlich erraten es die Kids: Vietnamesische Frühlingsrollen werden in der Küche zubereitet. Alex' wortloses Gerichte-Raten inspiriert die zwei Köche Estella und Hadis zu vollem Körpereinsatz in der Küche. Ob es tatsächlich klappt, stumm zu kochen? Für eine ganz spezielle Frucht ist Vietnam besonders bekannt, die Durian. Ob sich Noah, Hannah, Fiona und Luis wohl trauen, die am strengsten riechende Frucht der Welt zu probieren? Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen