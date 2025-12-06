Schmatzo: Vietnamesische FrühlingsrollenJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 407: Schmatzo: Vietnamesische Frühlingsrollen
15 Min.Folge vom 06.12.2025
Alex macht es den Schmatzo Kids diesmal gar nicht leicht, denn er stellt das heutige Gericht pantomimisch dar. Seine Vorführung ist eher rätselhaft. Aber schließlich erraten es die Kids: Vietnamesische Frühlingsrollen werden in der Küche zubereitet. Alex' wortloses Gerichte-Raten inspiriert die zwei Köche Estella und Hadis zu vollem Körpereinsatz in der Küche. Ob es tatsächlich klappt, stumm zu kochen? Für eine ganz spezielle Frucht ist Vietnam besonders bekannt, die Durian. Ob sich Noah, Hannah, Fiona und Luis wohl trauen, die am strengsten riechende Frucht der Welt zu probieren? Bildquelle: ORF/René Rothkopf
