Schmatzo: Partynachmittag

ORF1Staffel 1Folge 405vom 28.11.2025
16 Min.Folge vom 28.11.2025

Bei Alex und den Koch-Kids ist Partylaune ausgebrochen! Ashley, David und Alex zaubern schnelle Gerichte, die auf einer spontanen Party nicht fehlen dürfen: Die drei Köche backen Kartoffelbrot, dazu servieren sie Aufstriche. Anna-Sophie, Joanna, Noemi und Amos sorgen mit bunten Stanitzeln als Namenskärtchen für die passende Deko. Der Schmatzo-Party steht somit nichts mehr im Weg! SHAKALAKA-YO!!! Bildquelle: ORF/Günther Pichlkostner

