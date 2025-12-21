Schmatzo
Folge 411: Schmatzo: Weihnachten
15 Min.Folge vom 21.12.2025
Alex will ein echtes Festmahl zaubern, aber die Kids denken nur an Geschenke. Der Deal: Zuerst wird gekocht, dann gibt es die Geschenke. Deniz und Noah musizieren gemeinsam mit Alex in der Küche und zeigen ihr Talent an der Gitarre. Für das weihnachtliche Festmahl bereiten die drei "Trudl", den Truthahn, zu. Aber wer wird Trudl jetzt von den Innereien befreien? Wer traut sich - Deniz oder Noah? Die Bastelkids kümmern sich heute um den Christbaumschmuck! Aron, Damjan, David und Estella basteln eine Eule aus einer Christbaumkugel und schmücken den Schmatzo-Christbaum! Bildquelle: ORF/René Rothkopf
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