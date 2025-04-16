Schmatzo
Folge 394: Schmatzo: Paprika
Das heutige Thema kann süß oder scharf sein, und ist manchmal so bunt wie eine Ampel - der Paprika. Die Schmatzo-Köche sind skeptisch, doch sie geben dem Gemüse eine Chance. Alex hat sich abwechslungsreiche Gerichte für die Kinder überlegt. Wird er es schaffen ihren Geschmack zu treffen?Die Kids sind startklar und schneiden, füllen und backen den Paprika. Während Team Blau eine besondere "Matsch-Technik" entwickelt, fragt sich Team Rot, wie viel Öl eingelegte Paprika benötigen. Alex steht den Kindern zur Seite und hilft wo er kann! Nach dem Kochen freuen sich die Kinder darauf, alle Paprika-Gerichte zu probieren. Victoria ist mutig und kostet Alex' Carpaccio. Ben und Kyra teilen sich einen Pancake und Fabian lobt die cremig gefüllten Minipaprika. Mit dem abwechslungsreichen Menü gelingt es Alex, die Kinder zu überzeugen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick