ORF1Staffel 1Folge 396vom 18.04.2025
15 Min.Folge vom 18.04.2025

In dieser Schmatzo-Folge kann der ein oder andere auch mal zu weinen beginnen. Denn es dreht sich alles um Zwiebel! Auf dem Menüplan stehen Zwiebelringe, gebackene Zwiebeln, belegter Flammkuchen und karamellisierte Zwiebeln. Viele knifflige Aufgaben warten auf die Koch-Kids. Werden sie es schaffen alles nach Plan zu kochen? Die Koch-Kids haben viel über Zwiebel gelernt. Jetzt können sie ihre Gerichte probieren! Alle sind begeistert! Die Zwiebel hat den Geschmackstest bestanden! Bildquelle: ORF/René Rothkopf

