Schmatzo: Minze

ORF1Staffel 1Folge 397vom 19.04.2025
15 Min.Folge vom 19.04.2025

Die heutige Hauptzutat kennt ihr bestimmt! Sie versteckt sich in Zahnpasta, Kaugummi oder in manchen Teesorten - Minze. Die Schmatzo-Köche verwandeln die Minze in süße Minzzuckerl, Erbsen-Minz-Püree, Taboulé-Salat und Minzpesto. Alle Kinder sind begeistert und arbeiten im Team zusammen. Die Koch-Kids haben fleißig aufgetischt und sich durchgekostet. Besonders die Minzzuckerl und das Minzpesto können alle überzeugen. Wer hätte gedacht, dass Minze so gut schmecken kann? Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
