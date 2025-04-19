Schmatzo
Folge 397: Schmatzo: Minze
15 Min.Folge vom 19.04.2025
Die heutige Hauptzutat kennt ihr bestimmt! Sie versteckt sich in Zahnpasta, Kaugummi oder in manchen Teesorten - Minze. Die Schmatzo-Köche verwandeln die Minze in süße Minzzuckerl, Erbsen-Minz-Püree, Taboulé-Salat und Minzpesto. Alle Kinder sind begeistert und arbeiten im Team zusammen. Die Koch-Kids haben fleißig aufgetischt und sich durchgekostet. Besonders die Minzzuckerl und das Minzpesto können alle überzeugen. Wer hätte gedacht, dass Minze so gut schmecken kann? Bildquelle: ORF/René Rothkopf
