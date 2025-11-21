Schmatzo: FesttagsessenJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 403: Schmatzo: Festtagsessen
15 Min.Folge vom 21.11.2025
Diesmal wird im Schmatzo Koch-Kids-Club feierlich gespeist. Dafür tischen Alex, Elias und Anna-Sophie ein schmackhaftes Festmahl auf. Ein selbstgemachter Cremespinat krönt den saftigen Tafelspitz. Sogar Ashley, die anfangs von der Spinat-Idee gar nicht begeistert ist, kann gar nicht mehr die Finger von dem grünen Gemüse lassen. Kathi, Ashley, Nico und Amos sorgen für den festlichen Auftritt mit selbstgebastelten Krawatten aus Papier. Den Tisch verwandeln sie in eine edel gedeckte Tafel, an der Alex und die Kids dann ihre Tischmanieren unter Beweis stellen müssen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
