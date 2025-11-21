Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Festtagsessen

ORF1Staffel 1Folge 403vom 21.11.2025
Schmatzo: Festtagsessen

Schmatzo: FesttagsessenJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 403: Schmatzo: Festtagsessen

15 Min.Folge vom 21.11.2025

Diesmal wird im Schmatzo Koch-Kids-Club feierlich gespeist. Dafür tischen Alex, Elias und Anna-Sophie ein schmackhaftes Festmahl auf. Ein selbstgemachter Cremespinat krönt den saftigen Tafelspitz. Sogar Ashley, die anfangs von der Spinat-Idee gar nicht begeistert ist, kann gar nicht mehr die Finger von dem grünen Gemüse lassen. Kathi, Ashley, Nico und Amos sorgen für den festlichen Auftritt mit selbstgebastelten Krawatten aus Papier. Den Tisch verwandeln sie in eine edel gedeckte Tafel, an der Alex und die Kids dann ihre Tischmanieren unter Beweis stellen müssen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen