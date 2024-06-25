Schmatzo: Kürbisrisotto und Frozen YoghurtJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 287: Schmatzo: Kürbisrisotto und Frozen Yoghurt
16 Min.Folge vom 25.06.2024
Die Kids entscheiden sich in dieser Folge Kürbisrisotto zu kochen. Dafür verwendet Alex das teuerste Gewürz der Welt: Safran. Kürbisse schmecken nicht nur toll, sie eignen sich auch als Tischdekoration. Die Bastelkinder höhlen heute kleine Kürbisse aus und machen daraus „Teller“ für das Kürbisrisotto. Außerdem zeigt Alex wie „das schnellste Frozen Yoghurt der Welt“ gemacht wird. Bildquelle: ORF
Schmatzo
