Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Kürbisrisotto und Frozen Yoghurt

ORF1Staffel 1Folge 287vom 25.06.2024
Schmatzo: Kürbisrisotto und Frozen Yoghurt

Schmatzo: Kürbisrisotto und Frozen YoghurtJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 287: Schmatzo: Kürbisrisotto und Frozen Yoghurt

16 Min.Folge vom 25.06.2024

Die Kids entscheiden sich in dieser Folge Kürbisrisotto zu kochen. Dafür verwendet Alex das teuerste Gewürz der Welt: Safran. Kürbisse schmecken nicht nur toll, sie eignen sich auch als Tischdekoration. Die Bastelkinder höhlen heute kleine Kürbisse aus und machen daraus „Teller“ für das Kürbisrisotto. Außerdem zeigt Alex wie „das schnellste Frozen Yoghurt der Welt“ gemacht wird. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen