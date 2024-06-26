Schmatzo: Spareribs und PestobaguetteJetzt kostenlos streamen
16 Min.Folge vom 26.06.2024
Die Kids kochen heute Spareribs mit Pestobaguette. Außerdem zeigt Alex den Kochkids Estelle und Lou-Anne wie sie ganz leicht selber Ketchup machen können. Estelle und Lou-Anne lassen sich beim Kochen eine ganz besondere Überraschung für Nico einfallen und verstecken eine Geheimnachricht in seinem Baguette. Wie Nico wohl die Nachricht finden wird? Bildquelle: ORF/René Rothkopf
