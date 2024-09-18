Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Indien

ORF1Staffel 1Folge 312vom 18.09.2024
Schmatzo: Indien

Schmatzo: IndienJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 312: Schmatzo: Indien

15 Min.Folge vom 18.09.2024

Ganz schön scharf wird es diesmal in der Küche bei Alex und den Kochkids Clemens und Theresa. Sie tauchen in die Welt der indischen Gewürze ein. Die drei Köche beweisen ihren Mut beim Chili-Schärfe-Test und bereiten zum indischen Hühnercurry ein cremiges Mango-Lassi zu. Bunter Farbenspaß am Basteltisch! Mit indischem Farbpulver beklecksen Amos, Nepomuk, Kathi und Noah das Tischtuch. Typisch indische Elefanten aus Papier verleihen der Deko den letzten Schliff. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen