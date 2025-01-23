Schmatzo: HausmannskostJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 329: Schmatzo: Hausmannskost
15 Min.Folge vom 23.01.2025
In dieser Ausgabe wird gejodelt und geschunkelt, denn im Koch-Kids-Club gibt es Hausmannskost! Estelle, Elias und Alex tischen einen deftigen Schweinsbraten auf. Beim Kartoffelknödel-Formen liefern sich Estelle und Elias ein klebriges Duell. Wer schafft es mehr Knödel zu rollen? Die kreativen Köpfe Anna-Sophie, Ashley, Amos und David basteln Namensschilder aus Baumrinde. Die passen super zum rustikalen Essen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Schmatzo
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0