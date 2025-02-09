Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo

Schmatzo: Spanische Gerichte

ORF1Staffel 1Folge 335vom 09.02.2025
16 Min.Folge vom 09.02.2025

In dieser Folge kochen Kinder mit Profikoch Alexander Kumptner spanische Tapas wie Gazpacho, Tortilla und gegrillte Calamari für ihre Freunde. Die anderen basteln in der Zwischenzeit eine Piñata als Tischdekoration. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

