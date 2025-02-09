Schmatzo: Spanische GerichteJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 335: Schmatzo: Spanische Gerichte
16 Min.Folge vom 09.02.2025
In dieser Folge kochen Kinder mit Profikoch Alexander Kumptner spanische Tapas wie Gazpacho, Tortilla und gegrillte Calamari für ihre Freunde. Die anderen basteln in der Zwischenzeit eine Piñata als Tischdekoration. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
