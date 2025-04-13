Schmatzo
Folge 391: Schmatzo: Sellerie
15 Min.Folge vom 13.04.2025
Über das Thema Sellerie sind sich die Koch-Kinder uneinig. Doch Alex ist bereit, sie mit abwechslungsreichen Gerichten zu überzeugen! Die Schmatzo-Köche haben einiges zu tun. Der Sellerie wird geschnitten, entsaftet und auch gefüllt. Bei Nadja und Emil läuft alles nach Plan, doch dann macht der Entsafter Probleme. Werden sie ihren Selleriesaft noch zubereiten können? Die Koch-Kids haben alles probiert und waren positiv überrascht. Besonders die Kombination aus salzigen und süßen Zutaten hat ihren Geschmack getroffen. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
