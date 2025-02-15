Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Afrikanisch

ORF1Staffel 1Folge 341vom 15.02.2025
Schmatzo: Afrikanisch

Schmatzo: AfrikanischJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 341: Schmatzo: Afrikanisch

15 Min.Folge vom 15.02.2025

Zu afrikanischen Rhythmen tanzen die Köche Noah, Hannah und Alex in die Küche. Passend zum urigen Hühnereintopf kosten sie sich durch die afrikanischen Zutaten. Noah entdeckt sein Operations-Talent beim Zerteilen des Huhns, das Zerstampfen der Yamswurzel für die Beilage Fufu gelingt allerdings noch nicht so ganz. Estella, Fiona, Hadis und Luis sind von den traditionellen afrikanischen Klängen fasziniert und binden ihre eigene Trommel. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen