Schmatzo
Folge 344: Schmatzo: Brunch
Lange ausschlafen und dann ganz genussvoll brunchen, das ist das Motto der heutigen Sendung. Und was ist bei einem tollen Brunch ganz besonders wichtig? Eier natürlich! Anouk, Simon und Alex wollen "Eggs Benedict" mit Sauce Hollandaise im selbstgemachten Bagel servieren. Hoffentlich klappt alles, denn dieses Gericht ist sogar für geübte Köche eine echte Herausforderung! Alex möchte mit einer chinesischen Delikatesse überraschen: Dem "tausendjährigen Ei". Ob dieses Ei wirklich schmeckt? Ein Straußenei sorgt am Basteltisch für ratlose Gesichter. David, Melisa, Estella und Shahin wollen aus der Schale eine ausgefallene Blumenvase basteln. Allerdings gibt es da ein Problem: die Schale ist so hart, dass sie selbst mit dem Hammer nicht aufgeht... Bildquelle: ORF/ORF/René Rothkopf
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick