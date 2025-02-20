Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Brunch

ORF1Staffel 1Folge 344vom 20.02.2025
Schmatzo: Brunch

Schmatzo: BrunchJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 344: Schmatzo: Brunch

16 Min.Folge vom 20.02.2025

Lange ausschlafen und dann ganz genussvoll brunchen, das ist das Motto der heutigen Sendung. Und was ist bei einem tollen Brunch ganz besonders wichtig? Eier natürlich! Anouk, Simon und Alex wollen "Eggs Benedict" mit Sauce Hollandaise im selbstgemachten Bagel servieren. Hoffentlich klappt alles, denn dieses Gericht ist sogar für geübte Köche eine echte Herausforderung! Alex möchte mit einer chinesischen Delikatesse überraschen: Dem "tausendjährigen Ei". Ob dieses Ei wirklich schmeckt? Ein Straußenei sorgt am Basteltisch für ratlose Gesichter. David, Melisa, Estella und Shahin wollen aus der Schale eine ausgefallene Blumenvase basteln. Allerdings gibt es da ein Problem: die Schale ist so hart, dass sie selbst mit dem Hammer nicht aufgeht... Bildquelle: ORF/ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen