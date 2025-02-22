Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo: Marokkanisch

Staffel 1Folge 346vom 22.02.2025
16 Min.Folge vom 22.02.2025

Die beiden Köche David und Estella machen eine Reise in die marokkanische Küche. Gemeinsam kosten sie sich durch neue Gewürze für die traditionelle Lammtagine. Estella entdeckt dabei ihre ungeahnten Superkräfte am Mörser, und David macht Bekanntschaft mit Ingwer. Anouk, Melisa, Shahin und Simon genießen beim Tischdecken einen marokkanischen Minztee und stellen selbst Rosenwasser her. Ob das auch nach Rosen riecht, wird gleich an Alex getestet. Geschafft: Alex riecht wunderbar nach einem Rosengarten! Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
