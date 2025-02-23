Schmatzo: Vegane BurgerJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 347: Schmatzo: Vegane Burger
16 Min.Folge vom 23.02.2025
Alex möchte Burger machen, doch Marie ist Veganerin und von der Idee nicht begeistert. Sie isst keine tierischen Produkte. Also stellen sich Amos, Marie und Alex der veganen Challenge. Wäre doch gelacht, wenn sie das nicht könnten! Marie zeigt ihr beeindruckendes Wissen über die vegane Küche und muss Amos erst davon überzeugen, dass Burger ohne Fleisch gar nicht mal so schlecht sind. Als Nachspeise steht veganes Mousse au Chocolat am Menüplan. Deniz, Isabell, Aron und Damjan wollen Stoffservietten einfärben. Dafür benutzen sie keine gewöhnliche Farbe, sondern selbstgemachte Lebensmittelfarbe aus roten Rüben. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
