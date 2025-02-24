Schmatzo
Folge 348: Schmatzo: Fondue
Alex und die Kochkids bereiten heute Fondue zu. Die Kids wissen schnell, was sie wollen: Ein Käsefondue soll es werden. Alex mag Käse aber gar nicht! Als Kompromiss bereiten die Kochkids Aron und Estella auch noch ein asiatisches Fondue zu. Die scharfe Currypaste brennt ganz schön im Mund, da muss ein herrlich, lockeres Tiramisu her. Nachdem Aron und Estella nach dem Kaffee aber so aufgedreht sind, gibt es das Tiramisu ohne Kaffee. Noah, Damjan, Deniz und David sind heute nicht nur für die Bastelidee zuständig, sondern kümmern sich auch um das Käsefondue. Alex kann den Käse nicht mehr riechen, da übernehmen die Bastelkids das natürlich gerne für ihn. Als Dekoration für das langweilige Fonduebesteck basteln sie bunte Chamäleons aus Pfeifenputzern. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
