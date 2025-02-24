Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 348vom 24.02.2025
15 Min.Folge vom 24.02.2025Ab 12

Alex und die Kochkids bereiten heute Fondue zu. Die Kids wissen schnell, was sie wollen: Ein Käsefondue soll es werden. Alex mag Käse aber gar nicht! Als Kompromiss bereiten die Kochkids Aron und Estella auch noch ein asiatisches Fondue zu. Die scharfe Currypaste brennt ganz schön im Mund, da muss ein herrlich, lockeres Tiramisu her. Nachdem Aron und Estella nach dem Kaffee aber so aufgedreht sind, gibt es das Tiramisu ohne Kaffee. Noah, Damjan, Deniz und David sind heute nicht nur für die Bastelidee zuständig, sondern kümmern sich auch um das Käsefondue. Alex kann den Käse nicht mehr riechen, da übernehmen die Bastelkids das natürlich gerne für ihn. Als Dekoration für das langweilige Fonduebesteck basteln sie bunte Chamäleons aus Pfeifenputzern. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

