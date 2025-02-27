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Schmatzo

Schmatzo: Wastecooking

ORF1Staffel 1Folge 350vom 27.02.2025
Schmatzo: Wastecooking

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Schmatzo

Folge 350: Schmatzo: Wastecooking

15 Min.Folge vom 27.02.2025

Alex und die Kinder kochen heute mit Mist. Naja, das ist so nicht ganz richtig: Täglich landen Unmengen an Gemüse und Obst auf dem Mist, obwohl sie noch genießbar sind. Alex will das ändern und rettet Lebensmittel vom Markt davor entsorgt zu werden. Moritz und Lara müssen aber erst davon überzeugt werden, mit runzligen Äpfeln und hartem Gebäck zu kochen. In Alex' Moussaka findet Gemüse Platz, dass aufgrund seiner Form und Farbe nicht im Supermarkt verkauft wird. Ob Alex' Mission "Kochen statt Mülltonne" ein Erfolg wird? Marie, David, Simon und Anais machen Obst haltbar. Sie dörren Bananen, Äpfel, Mangos und Kiwis und stellen selbst Kräutersalz her. Bildquelle: ORF

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