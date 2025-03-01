Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 351vom 01.03.2025
16 Min.Folge vom 01.03.2025

Alex und die Kinder zieht es nach draußen! Das schöne Wetter muss ausgenützt werden und deshalb machen sie heute ein Picknick. Was man dafür braucht? Einen ausgefallenen Salat und Sandwiches. Das Club Sandwich wird mit leckerem Speck und kreisförmigen Spiegeleiern belegt. Und für den Zoodle-Salat "drehen" Marie und David die längste Zucchininudel der Welt. Die Bastelkids suchen unterdessen draußen nach einer perfekten Picknickstelle. Bepackt mit Pölstern und Picknickdecken bereiten sie alles für das Essen im Freien vor. Bildquelle: ORF

