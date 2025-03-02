Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Kugelrund

ORF1Staffel 1Folge 352vom 02.03.2025
Schmatzo: Kugelrund

Schmatzo: KugelrundJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 352: Schmatzo: Kugelrund

16 Min.Folge vom 02.03.2025

Alex will heute unbedingt jonglieren lernen. Aber so einfach geht das gar nicht. Hilfe naht: Anouk und Deniz zeigen ihm, wie man es richtig macht. Für die beiden geht es auch ab in die Küche. Dort wird heute ausschließlich kugeliges Essen gemacht. Von den süßen Profiteroles mit Vanillecreme kann Alex gar nicht genug haben. Wird er jonglieren lernen, oder wird er vielleicht selbst zu einer dicken Kugel? Shahin, Moritz, Anais und Lilly widmen sich auch einer runden Aufgabe. Sie basteln Tischkärtchen aus Styroporkugeln. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 1 Staffeln und Folgen