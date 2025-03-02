Schmatzo
Folge 352: Schmatzo: Kugelrund
16 Min.Folge vom 02.03.2025
Alex will heute unbedingt jonglieren lernen. Aber so einfach geht das gar nicht. Hilfe naht: Anouk und Deniz zeigen ihm, wie man es richtig macht. Für die beiden geht es auch ab in die Küche. Dort wird heute ausschließlich kugeliges Essen gemacht. Von den süßen Profiteroles mit Vanillecreme kann Alex gar nicht genug haben. Wird er jonglieren lernen, oder wird er vielleicht selbst zu einer dicken Kugel? Shahin, Moritz, Anais und Lilly widmen sich auch einer runden Aufgabe. Sie basteln Tischkärtchen aus Styroporkugeln. Bildquelle: ORF
