Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Grillen

ORF1Staffel 1Folge 353vom 03.03.2025
Schmatzo: Grillen

Schmatzo: GrillenJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 353: Schmatzo: Grillen

16 Min.Folge vom 03.03.2025

Alex hat eine Überraschung für die Kinder! Er wartet heute in der Wildnis auf sie, denn es wird gegrillt. Aber es wäre ja nicht Alex, hätte er sich nicht etwas Besonderes überlegt. Er will das Fleisch in einem Erdloch garen. Amos und Estella sind skeptisch. Dabei wird das Fleisch doch ganz dreckig? Aber Alex ist von seiner Idee überzeugt und bekommt tatkräftige Unterstützung von Amos. Marie, David und Simon kümmern sich in der Zwischenzeit um das Feuer. Sie basteln außerdem Pfannen aus Alufolie und Astgabeln. Ob man darin wirklich Spiegeleier braten kann? Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen