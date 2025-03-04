Schmatzo: Frühstück aus aller WeltJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 354: Schmatzo: Frühstück aus aller Welt
Müsli, Croissant, Bohnen, Blinis, Misosuppe - Alex und die Kinder widmen sich heute leckeren Frühstücksvarianten aus aller Welt: Müsli, Croissant, Bohnen, Blinis, Misosuppe, Fisch - überall wird unterschiedlich in den Tag gestartet. Alex und die Kochkids entscheiden sich für indische Masala Dosas und ein leckeres Schichtmüsli. Aber wer mit Alex kochen will, muss zuerst der scharfen Wasabiknolle gegenübertreten. Wer wird sich trauen ein Stückchen davon zu probieren? Und welches Frühstück wird die Kinder überzeugen? Anouk, Deniz, Moritz und Anais kosten sich durch Tees aus aller Welt, und lernen allerhand verblüffende Sorten kennen. Außerdem bereiten sie einen selbstgemachten Chai Tee zu. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
