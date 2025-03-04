Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 354vom 04.03.2025
16 Min.Folge vom 04.03.2025

Müsli, Croissant, Bohnen, Blinis, Misosuppe - Alex und die Kinder widmen sich heute leckeren Frühstücksvarianten aus aller Welt: Müsli, Croissant, Bohnen, Blinis, Misosuppe, Fisch - überall wird unterschiedlich in den Tag gestartet. Alex und die Kochkids entscheiden sich für indische Masala Dosas und ein leckeres Schichtmüsli. Aber wer mit Alex kochen will, muss zuerst der scharfen Wasabiknolle gegenübertreten. Wer wird sich trauen ein Stückchen davon zu probieren? Und welches Frühstück wird die Kinder überzeugen? Anouk, Deniz, Moritz und Anais kosten sich durch Tees aus aller Welt, und lernen allerhand verblüffende Sorten kennen. Außerdem bereiten sie einen selbstgemachten Chai Tee zu. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene

