Schmatzo: Peru

ORF1Staffel 1Folge 355vom 05.03.2025
16 Min.Folge vom 05.03.2025

Alex und die Kinder begeben sich auf eine kulinarische Reise nach Peru! Auf dieser dreht es sich vor allem um eine Zutat: Fisch! Der wird in Peru auf ganz besondere Art und Weise gegessen, nämlich roh. Ob das jedem schmecken wird? Außerdem kochen sie mit typisch peruanischen Zutaten, wie zum Beispiel Purpurmais. Was der wohl alles kann? David, Lara, Moritz und Lilly benötigen heute starke Muskeln. Sie basteln einen Messer-Gabel-Löffel-Halter aus Filzkugeln. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
