Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Ritteressen

ORF1Staffel 1Folge 356vom 06.03.2025
Schmatzo: Ritteressen

Schmatzo: RitteressenJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 356: Schmatzo: Ritteressen

16 Min.Folge vom 06.03.2025

Für Alex und seine Kochkids geht es heute ab ins Mittelalter. In der Ritterburg warten einige Abenteuer auf die Kinder. Was haben Ritter damals gegessen? Simon und Deniz bereiten eine gekochte Schweinshaxe und Hirsebrei zu. Aber nicht auf einer gewöhnlichen Herdplatte, sondern über offenem Feuer. Und Alex wird von einem komischen Knarren abgelenkt. Ob es in der Burg spukt? Anouk, Lara und Shahin erkunden die Burg und suchen nach dem perfekten Platz für ihr Ritteressen. Außerdem basteln sie selbstgemachte Kerzen aus Bienenwachs. Bildquelle: Rothkopf Rene

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen