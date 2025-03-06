Schmatzo
Folge 356: Schmatzo: Ritteressen
16 Min.Folge vom 06.03.2025
Für Alex und seine Kochkids geht es heute ab ins Mittelalter. In der Ritterburg warten einige Abenteuer auf die Kinder. Was haben Ritter damals gegessen? Simon und Deniz bereiten eine gekochte Schweinshaxe und Hirsebrei zu. Aber nicht auf einer gewöhnlichen Herdplatte, sondern über offenem Feuer. Und Alex wird von einem komischen Knarren abgelenkt. Ob es in der Burg spukt? Anouk, Lara und Shahin erkunden die Burg und suchen nach dem perfekten Platz für ihr Ritteressen. Außerdem basteln sie selbstgemachte Kerzen aus Bienenwachs. Bildquelle: Rothkopf Rene
Schmatzo
