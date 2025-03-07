Schmatzo: NaturjoghurtJetzt kostenlos streamen
Schmatzo
Folge 357: Schmatzo: Naturjoghurt
16 Min.Folge vom 07.03.2025
Heute sollen die Kochkinder Gerichte mit Naturjoghurt zubereiten. Anfangs hält sich die Begeisterung noch in Grenzen. Aber sobald sie loslegen, lassen sie ihrer Kreativität freien Lauf. So verleihen Joshua und Lilli ihrer kalten Gurkensuppe eine speckige Note. Julian und Sarah freuen sich über die Müsli-Körbchen, die sie kunterbunt mit Joghurt, allerlei Beeren und Nüssen befüllen. Alma und Paul sind begeistert von Alex Joghurteis und erfinden damit allerlei Eiskreationen. Alex zeigt, wie man aus den Resten noch ein köstliches Mango-Lassi zaubert. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf
