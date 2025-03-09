Schmatzo
Folge 359: Schmatzo: Hafer
16 Min.Folge vom 09.03.2025
Mit Haferflocken haben die Kochkids nicht gerechnet. Wie kann man eigentlich Haferschleim hübsch und köstlich anrichten? Jonas und Valentin denken sich dabei allerhand aus. Amelie und Alma machen sich daran, ihr Haferbrot in schöne Formen zu bringen und mit köstlichen Zutaten anzurichten. Nur mit der Salzdosis gibt es da ein paar Probleme. Ronja und Tim bekommen frische Haferflocken-Cookies zur Dekoration und haben ihre Freude dabei ein ganz persönliches Cookie dem Alex zu widmen. Alex zeigt wie man aus Haferflocken Hafermilch machen kann. Eine nette Alternative für alle, die keine Kuhmilch vertragen. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf
