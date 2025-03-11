Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schmatzo: Die Kartoffel

ORF1Staffel 1Folge 361vom 11.03.2025
16 Min.Folge vom 11.03.2025

Alex freut sich heute ganz besonders auf das Thema Kartoffel. Lilli und Alma sind heute Team Kartoffelstampf. Dieser ist nicht so cremig wie Kartoffelpüree, sondern hat noch kleine Kartoffelstückchen. Außerdem dürfen sie Violetta, das ist eine violette Kartoffelsorte, ausprobieren. Joshua und Julian können ihr Glück kaum fassen: Für sie heißt es Pommes frites zu machen! Aber die beiden Meisterköche haben natürlich keine normalen Pommes frites im Sinn. Verrückte Pommes frites sollen es werden! Sarah und Paul dürfen ihrer Kreativität an Ofenkartoffeln freien Lauf lassen. Alex hat noch ein paar gekochte Erdäpfel gefunden und zaubert daraus Rösti! Beim Verkosten können sich die Kinder kaum halten, so gut schmeckt es ihnen. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene

