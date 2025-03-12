Schmatzo
Folge 362: Schmatzo: Der Apfel
Der heutige Star ist Alex' Lieblingsobst: der Apfel! Auch die Kinder freuen sich riesig über dieses Thema. Lola und Paul bereiten heute Apfelmus zu. Nelken und Zimt dürfen bei ihnen auf gar keinen Fall fehlen. Bei Ronja und Gloriya gibt es heute getrocknete Apfelringe im Dörrautomaten. Doch so einfach wie es klingt, ist das gar nicht. Ein Blick auf die Zutaten und Sebastian weiß sofort, was er heute gemeinsam mit Jonas zubereiten wird: Apfel-Streusel-Törtchen. Sie legen sofort los. Ein paar Nüsse hier, ein bisschen Karamell dort und natürlich darf auch der Apfel nicht fehlen. Alex wäre nicht Alex, wenn er die Reste der Kinder nicht verwerten würde. Und so schnappt er sich alle Apfelschalen und zaubert daraus einen köstlichen Tee mit Zimt. So wird der Apfel auch bei den Kindern zum Star! Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
