Schmatzo: Spinat

ORF1Staffel 1Folge 364vom 15.03.2025
16 Min.Folge vom 15.03.2025

Ob Alex die Kinder mit dem heutigen Thema begeistern kann? Kyra und Julian bereiten köstliche Spinat-Smoothies zu. Was da alles hineinkommt? Äpfel, Limetten, Orangen, Zimt, Spinat, Kokosmilch und Honig - Kyras Lieblingszutat. Aber ob ein grüner Smoothie wirklich schmeckt? Das orangefarbene Team steht vor einer Herausforderung! Für Gloriya und Amelie gibt es Spinatwaffeln. Nun stellen sie sich folgende Frage - süß oder salzig? Valentin und Tim sind die Stapler des Tages. Als Team Grün zaubern sie eine köstliche Spinatlasagne. Hier darf alles rein, was gut schmeckt: Tomaten, Käse, Räucherlachs, Lasagneblätter, und ja, Spinat. Alex darf sich nicht auf der faulen Haut ausruhen. Aus den Resten der Kochteams bereitet er einen leckeren Spinatsalat zu. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene

ORF1
