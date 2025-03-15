Schmatzo
Folge 364: Schmatzo: Spinat
Ob Alex die Kinder mit dem heutigen Thema begeistern kann? Kyra und Julian bereiten köstliche Spinat-Smoothies zu. Was da alles hineinkommt? Äpfel, Limetten, Orangen, Zimt, Spinat, Kokosmilch und Honig - Kyras Lieblingszutat. Aber ob ein grüner Smoothie wirklich schmeckt? Das orangefarbene Team steht vor einer Herausforderung! Für Gloriya und Amelie gibt es Spinatwaffeln. Nun stellen sie sich folgende Frage - süß oder salzig? Valentin und Tim sind die Stapler des Tages. Als Team Grün zaubern sie eine köstliche Spinatlasagne. Hier darf alles rein, was gut schmeckt: Tomaten, Käse, Räucherlachs, Lasagneblätter, und ja, Spinat. Alex darf sich nicht auf der faulen Haut ausruhen. Aus den Resten der Kochteams bereitet er einen leckeren Spinatsalat zu. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
