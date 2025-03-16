Schmatzo
Folge 365: Schmatzo: Karotte
Was isst der Hase besonders gern? Richtig, Karotten! Er will den Kindern zeigen, dass Gesundes richtig gut schmecken kann - egal, ob gebacken, roh oder gebraten. Für Team Gelb gibt es heute Karotten-Muscheln. Nein, nicht direkt aus dem Meer, sondern Taco-Schälchen aus geriebenen Karotten und Käse. Das Formen der Muscheln stellt Paul und Sebastian gleich vor ihre erste Herausforderung. Team Rot fragt sich währenddessen welches Gericht sie mit Nüssen, Kakao, Haferflocken, Datteln und Karotten zubereiten werden. Pralinen! Und zwar richtig gesunde. Lola und Ronja dürfen bunte Ofen-Karotten zubereiten. Nach der ersten Skepsis würzen und marinieren die beiden darauf los. Sojasauce, Kardamom, Zitronensaft, Sesamkörner - Team Blau tobt sich ordentlich aus. Und was macht Alex? Er bereitet eingelegte Karotten zu und zeigt, wie man sie länger haltbar machen kann. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
