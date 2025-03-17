Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 366vom 17.03.2025
16 Min.Folge vom 17.03.2025

Beeren kennen die Koch-Kids viele, aber auf Cranberry wären sie nie gekommen. Doch was kocht man nun mit Cranberrys? Zum Beispiel Cranberrysauce. Diese wird vor allem zu Thanksgiving in den USA gegessen. Dazu gibt es dann Milchbrötchen, Süßkartoffeln und Truthahnfleisch. Valentin und Kyra sind Team Rot und dürfen einen Punsch zubereiten. Wenn es nach Kyra geht gehört alles rein: Heidelbeeren, Orangensaft, Sternanis, Cranberrys natürlich und Zimt. Team gelb, also Aviv und Ronja machen Cranberry-Hühner-Wraps. Dafür werden die sauren Beeren mit Frischkäse verrührt und zusammen mit bereits gebratenem Hühnerfleisch in eine Flade eingerollt. Alex verbraucht die übriggebliebenen Cranberrys in einer Salat-Marinade. Einfach die Beeren ausdrücken, mit Essig und Gewürzen vermischen und über den Salat geben. Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene

