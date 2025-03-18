Schmatzo
Woraus besteht Schokolade? Aus der Kakaobohne. Die Koch-Kids sind heute ganz überrascht, als sie in die Bohnen beißen. Denn diese schmecken sehr bitter. Alex erklärt, dass Schokolade mit sehr viel Zucker hergestellt wird. Die Kakaobohne alleine schmeckt nicht süß. Wieder etwas dazu gelernt. Trotzdem freuen sich die Teams, dass sie heute mit der süßen Form der Kakaobohne zu tun haben werden. So dürfen Ronja und Aviv Super-Kakao-Gläser machen. Alex zeigt ihnen, wie toll ein Kakao aussehen kann. Ben und Kyra machen etwas, was sicher jeder kennt: Tafelschokolade. Nur haben sie diese noch nie selbst gemacht. Lukas und Valentin bekommen heute eine Aufgabe, die Alex ganz besonders gerne mag: Schokoladenspieße. Alex hat Schokohasen und -Nikoläuse, die er jedes Jahr von seiner Oma geschenkt bekommt, gefunden. Um die etwas ältere Schokolade nicht wegzuwerfen, beschließt er Schokocroissants zu machen. Wie es nicht anders zu erwarten war, sind die Koch-Kids vom Thema begeistert und freuen sich auf das Verkosten. So viel Schokolade überall! Wenn sie doch nicht schon vorher so viel genascht hätten! Bildquelle: ORF/Rothkopf Rene
