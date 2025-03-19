Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 368vom 19.03.2025
16 Min.Folge vom 19.03.2025

Heute geht es um Käse. Niemand ist davon wirklich begeistert. Gloriya betont, dass sie Käse nur auf der Pizza mag. Doch Alex möchte beweisen, dass man aus Käse köstliche Speisen zaubern kann! Gloriya und Magdalena bereiten heute eine Süßspeise mit Käse zu. Das geht? Das Ergebnis wird ein Regenbogen-Cheesecake. Julian und Sarah kreieren heute Parmesan-Cracker und Ben und Sebastian Blätterteig-Käsesticks. Alex will ein Schinken-Käse-Brot einmal anders zubereiten. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf

