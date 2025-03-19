Schmatzo
Folge 368: Schmatzo: Käse
16 Min.Folge vom 19.03.2025
Heute geht es um Käse. Niemand ist davon wirklich begeistert. Gloriya betont, dass sie Käse nur auf der Pizza mag. Doch Alex möchte beweisen, dass man aus Käse köstliche Speisen zaubern kann! Gloriya und Magdalena bereiten heute eine Süßspeise mit Käse zu. Das geht? Das Ergebnis wird ein Regenbogen-Cheesecake. Julian und Sarah kreieren heute Parmesan-Cracker und Ben und Sebastian Blätterteig-Käsesticks. Alex will ein Schinken-Käse-Brot einmal anders zubereiten. Bildquelle: ORF/Rene Rothkopf
Schmatzo
