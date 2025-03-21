Schmatzo
Folge 369: Schmatzo: Nudeln
16 Min.Folge vom 21.03.2025
Über dieses Thema freuen sich alle! Alex ganz besonders: Nudeln. Magdalena und Sebastian machen Regenbogen-Spaghetti. Dafür müssen sie die Nudeln zuerst einfärben. Das klingt einfach, doch was gibt es zu den Regenbogen-Spaghetti dazu? Joshua und Lilli bereiten Käse-Makkaroni in Muffinförmchen zu. Diese füllen sie mit den Makkaroni und der Gemüse-Käsemischung. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Altersfreigabe:
0