ORF1Staffel 1Folge 370vom 22.03.2025
15 Min.Folge vom 22.03.2025

Für Valentin und Tim hat Alex extra Bananenbrot gebacken. Die beiden verfeinern ihre Brotscheiben mit Nusscreme, noch mehr Banane und Minzblättern. Alma und Ronja dürfen Bananensplit machen, allerdings ohne Eis. Sie tunken ihre Bananenstückchen in Schokosauce, bestreuen sie mit Streuseln und spießen sie auf Holzstäbchen auf. Jonas' und Amelies Gericht wird eine asiatische Süßspeise: gebackene Bananen. Dafür müssen sie die Bananen in kleine Stücke schneiden und mit Teig ummanteln. Alex sammelt alle übriggebliebenen Bananen auf und mixt sie zu einer bombastischen Bananenmilch. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
