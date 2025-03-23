Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Couscous

ORF1Staffel 1Folge 371vom 23.03.2025
Schmatzo: Couscous

Schmatzo: CouscousJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 371: Schmatzo: Couscous

15 Min.Folge vom 23.03.2025

Das Thema Couscous kommt nur bei Kyra und Paul auf Anhieb gut an. Die anderen Koch-Kids sind eher skeptisch. Dabei hat sich Alex so gute Gerichte überlegt. Helene und Magdalena bekommen eine fertige Couscous-Masse und dürfen daraus Nockerl formen. Ben und Lukas dürfen angebratene Zucchini-Hälften mit Couscous und Gemüse belegen. Paul und Kyra sollen einen orientalischen Couscous-Salat zubereiten. Aber wie schmeckt der Orient? Alex zaubert aus Melanzani und Crème fraîche einen Couscous-Melanzani-Turm. Das Verkosten macht allen Spaß und trotz anfänglicher Skepsis ist für jeden etwas dabei. Bildquelle: ORF/René Rothkopf

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen