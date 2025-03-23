Schmatzo
Folge 371: Schmatzo: Couscous
15 Min.Folge vom 23.03.2025
Das Thema Couscous kommt nur bei Kyra und Paul auf Anhieb gut an. Die anderen Koch-Kids sind eher skeptisch. Dabei hat sich Alex so gute Gerichte überlegt. Helene und Magdalena bekommen eine fertige Couscous-Masse und dürfen daraus Nockerl formen. Ben und Lukas dürfen angebratene Zucchini-Hälften mit Couscous und Gemüse belegen. Paul und Kyra sollen einen orientalischen Couscous-Salat zubereiten. Aber wie schmeckt der Orient? Alex zaubert aus Melanzani und Crème fraîche einen Couscous-Melanzani-Turm. Das Verkosten macht allen Spaß und trotz anfänglicher Skepsis ist für jeden etwas dabei. Bildquelle: ORF/René Rothkopf
Schmatzo
Altersfreigabe:
0