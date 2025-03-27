Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Salat

ORF1Staffel 1Folge 374vom 27.03.2025
Schmatzo: Salat

Schmatzo: SalatJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 374: Schmatzo: Salat

16 Min.Folge vom 27.03.2025

Heute dreht sich alles um Salat! Spießchen und einen bunten Regenbogensalat bereiten die einen Kinder zu, während die anderen eine Salattorte und Wraps aus Salatblättern zaubern. Alex macht noch Sommerrollen mit einem Erdnussdip, von denen die Kinder begeistert sind. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen