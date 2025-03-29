Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Schmatzo

Schmatzo: Kokosnuss

ORF1Staffel 1Folge 376vom 29.03.2025
Schmatzo: Kokosnuss

Schmatzo: KokosnussJetzt kostenlos streamen

Schmatzo

Folge 376: Schmatzo: Kokosnuss

15 Min.Folge vom 29.03.2025

Heute dreht sich alles um die Kokosnuss! Damit sorgt Alex für Begeisterung bei den Koch-Kids. Die einen Kinder machen einen leckeren Kokos-Cocktail, während die anderen eine Kokoscreme und Kokosbällchen, sogenannte "Cocadas", zubereiten. Alex zaubert ein feuriges Kokos-Curry. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Schmatzo
ORF1
Schmatzo

Schmatzo

Alle 2 Staffeln und Folgen