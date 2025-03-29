Schmatzo
Folge 376: Schmatzo: Kokosnuss
15 Min.Folge vom 29.03.2025
Heute dreht sich alles um die Kokosnuss! Damit sorgt Alex für Begeisterung bei den Koch-Kids. Die einen Kinder machen einen leckeren Kokos-Cocktail, während die anderen eine Kokoscreme und Kokosbällchen, sogenannte "Cocadas", zubereiten. Alex zaubert ein feuriges Kokos-Curry. Bildquelle: ORF
Schmatzo
