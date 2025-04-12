Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 390vom 12.04.2025
16 Min.Folge vom 12.04.2025

Es ist eine Vitaminbombe, eine Wurzel und Alex liebt es. Hm, was das wohl sein könnte? Das fragen sich auch die Kochkids. Deshalb hat sich Alex etwas Besonderes überlegt. Die Kochkids sollen das heutige Thema erraten, indem sie es probieren. Doch was Alex vergessen hat zu erwähnen - das heutige Thema ist sehr scharf! Es ist Ingwer. Und den mögen die Kochkids gar nicht. Tja Alex, da musst du heute wohl alle überzeugen! Bildquelle: ORF/René Rothkopf

ORF1
