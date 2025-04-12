Schmatzo
Folge 390: Schmatzo: Ingwer
16 Min.Folge vom 12.04.2025
Es ist eine Vitaminbombe, eine Wurzel und Alex liebt es. Hm, was das wohl sein könnte? Das fragen sich auch die Kochkids. Deshalb hat sich Alex etwas Besonderes überlegt. Die Kochkids sollen das heutige Thema erraten, indem sie es probieren. Doch was Alex vergessen hat zu erwähnen - das heutige Thema ist sehr scharf! Es ist Ingwer. Und den mögen die Kochkids gar nicht. Tja Alex, da musst du heute wohl alle überzeugen! Bildquelle: ORF/René Rothkopf
